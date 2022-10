FC Porto vence o Portimonense

O internacional português Otávio combina com Evanilson na grande área e fuzila as redes de Kosuke.

Já na segunda parte, o FC Porto perfaz o 2-0 com um golo de Pepê, que aproveitou um passe de bandeja de Taremi.

Os ‘azuis e brancos’ somam 22 pontos, mais três do que o Sporting de Braga, terceiro, que no domingo recebe o Desportivo de Chaves, enquanto o Portimonense averbou o segundo desaire consecutivo e é sétimo colocado, com 15.