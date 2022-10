Benfica vence FC Porto e segue isolado no primeiro lugar do campeonato

O Benfica venceu, esta sexta-feira, o FC Porto por 1-0 e sagrou-se líder isolado do campeonato. O único golo só chegou depois do intervalo, num jogo que ficou marcado pelo número cartões amarelos e pela expulsão do portista Eustáquio. Stephen Eustáquio foi expulso aos 27 minutos, depois de ter visto o segundo cartão amarelo. Na primeira parte, as duas equipas somaram seis amarelos, tendo o primeiro sido marcado logo aos seis minutos de jogo, a João Mário.

O golo que deu a vitória às águias só chegou já depois do intervalo: aos 72 minutos, Rafa colocou a bola no fundo das redes, mas o golo foi inicialmente anulado por fora de jogo. O remate gerou dúvidas e obrigou o árbitro a recorrer ao VAR, acabando por ser validado. A vantagem do Benfica foi mantida até ao apito final.