I Liga: jornada começa com Benfica a defender a liderança no Dragão

O líder Benfica e o segundo classificado FC Porto enfrentam-se esta sexta-feira no encontro de abertura da 10.ª jornada da I Liga, num clássico no Estádio do Dragão, onde os encarnados vão defender a liderança isolada.

Águias e dragões entram em campo a partir das 20:15, na cidade do Porto, separados por apenas três pontos, com vantagem para o Benfica, que segue sem qualquer derrota nos 18 jogos oficiais já disputados - no campeonato soma oito vitórias e um empate.

Os encarnados vão não só defender o primeiro lugar e a invencibilidade, perante um dos maiores rivais, como terão ainda a chance de cimentar a liderança, ainda que, para tal, precisem de ultrapassar um oponente que não conseguem bater há quase quatro anos, desde março de 2019, precisamente quando saiu do Dragão com um triunfo pela última vez (2-1).

O duelo com o FC Porto acontece poucos dias depois de ter sofrido para afastar o Caldas, da Liga 3, na Taça de Portugal, embora tenha apresentado um onze com jogadores menos utilizados.