O Sporting saiu derrotado da visita ao Arouca este sábado, por 1-0, em jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol.

João Basso marcou, aos 47 minutos, o único golo do Arouca, que somou o quinto encontro seguido sem perder na I Liga e subiu provisoriamente ao oitavo lugar, com 16 pontos.

Com este resultado, os ‘leões’ mantêm os 19 pontos que traziam da jornada anterior e também o quarto lugar na classificação, atrás do SC Braga, que joga este domingo com o Gil Vicente.