Até ao fim da época "não há conversa" sobre saída de Rúben Amorim

Na antevisão do jogo com o Vitória de Guimarães, esta sexta-feira, Rúben Amorim disse que o momento é muito difícil e que já considera procurar soluções para o plantel no mercado de transferências em janeiro.

O treinador do Sporting quer tempo para ele e para a equipa recuperarem de tantos golpes sofridos e, por isso, está desejoso com a paragem para o Mundial. Fora da Liga dos Campeões, da Taça de Portugal e muito longe do primeiro lugar do campeonato, Rúben Amorim diz que ainda tem algo superior para lutar: o orgulho.

O Sporting defronta este sábado o Vitória SC, pelas 20.00 horas, no Estádio de Alvalade, num jogo a contar para a 12. ª jornada da I Liga.