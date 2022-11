FC Porto com três baixas para o jogo com o Paços de Ferreira

Depois de ter perdido cinco pontos para o Benfica nas duas últimas jornadas, o FC Porto volta a jogar no Dragão para o campeonato. O adversário é o Paços de Ferreira.

Cumpridas 11 jornadas, o campeão segue terceiro no lugar a dois pontos do Braga e oito do líder Benfica.

Recebe, este sábado ao fim da tarde, o Paços de Ferreira, lanterna-vermelha, com um registo de dois empates e nove derrotas na prova.

São três as baixas no plantel portista nesta jornada 12.

Depois de ter sido primeiro no Grupo B da Champions, a nível interno, o FC Porto continua a correr atrás do prejuízo.

No Dragão, semana marcada pela renovação do contrato do guarda-redes Diogo Costa até 2027.

Manuel Oliveira, da associação do Porto, é o árbitro do Porto-Paços de Ferreira.