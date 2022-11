Gil Vicente e Portimonense tentam esta sexta-feira inverter maus resultados

Gil Vicente e Portimonense defrontam-se esta sexta-feira em jogo I Liga de futebol em que procuram regressar às vitórias, numa fase difícil de ambos e que levou à saída de Ivo Vieira nos gilistas.

No jogo que abre a 12.ª jornada, no Estádio Cidade de Barcelos (20:15), o Gil Vicente terá no banco o treinador Carlos Cunha, que transita dos sub-23 para a equipa principal, depois do afastamento de Ivo Vieira na quarta-feira, devido aos maus resultados.

O emblema de Barcelos, que é 15.º, com os mesmos nove pontos do 16.º, o Santa Clara, não vence na Liga há cinco jornadas (um empate e quatro derrotas consecutivas), mas o Portimonense (oitavo) também atravessa um mau momento, com três derrotas e um empate.

Naquela que é a penúltima jornada antes do Mundial do Qatar, o campeão FC Porto e o vice-campeão Sporting entram em campo no sábado, com os 'dragões' a receberem o Paços de Ferreira (18:00) e os 'leões' o Vitória de Guimarães (20:30).

O líder Benfica, invencível há 22 jogos (18 vitórias e quatro empates), visita no domingo o Estoril Praia (20:30), equipa que voltará a defrontar fora na quarta-feira, mas aí a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.



Programa da 12.ª jornada:

- Sexta-feira, 04 nov:

Gil Vicente -- Portimonense, 20:15

- Sábado, 05 nov:

Vizela -- Arouca, 15:30

FC Porto - Paços de Ferreira, 18:00

Sporting - Vitória de Guimarães, 20:30

- Domingo, 06 nov:

Rio Ave -- Boavista, 15:30

Sporting de Braga - Casa Pia, 18:00

Marítimo - Famalicão, 18:00

Estoril Praia -- Benfica, 20:30

- Segunda-feira, 07 nov: