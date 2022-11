FC Porto e Sporting procuram diminuir a distância para o líder Benfica

O campeão FC Porto e o Sporting entram este sábado em ação na I Liga de futebol, numa 12.ª jornada em que procuram diminuir a distância para o líder Benfica, que apenas entra em campo no domingo. Os 'dragões', que durante a semana garantiram a vitória no seu grupo da Liga dos Campeões, e o estatuto de cabeça de série no sorteio dos oitavos de final, recebem a partir das 18:00 o Paços de Ferreira, último classificado e única equipa sem vitórias. O jogo deste sábado parece o cenário ideal para a equipa de Sérgio Conceição regressar aos triunfos na Liga, depois de uma derrota no clássico com o Benfica (1-0) e um empate fora com o Santa Clara (1-1), que deixou os campeões a oito pontos das 'águias'.

Um pouco mais tarde as atenções viram-se para o Sporting, a atravessar o seu pior momento, depois de nova derrota no campeonato, fora com o Arouca (1-0) e a 'queda' para a Liga Europa, ao perder em casa com o Eintracht Frankfurt (2-1). Os 'leões', que recebem o Vitória de Guimarães (quinto), em jogo com início às 20:30, são sextos classificados, a 12 pontos do Benfica e numa época agravada pelo facto de já terem sido eliminados da Taça de Portugal.

