FC Porto goleia o Paços de Ferreira em casa

A quatro minutos do início do jogo, Evanilson inaugura o marcador.

O FC Porto goleou o Paços de Ferreira por 4-0 num jogo da 12.ª jornada da I Liga. Com esta vitória no Estádio do Dragão, os dragões continuam em segundo lugar, mas mantém-se longe do primeiro lugar.

Oito minutos depois Evanilson faz um bis e marca o 3-0 no Estádio do Dragão.

Com este triunfo, os dragões sobem provisoriamente ao segundo lugar com 26 pontos, mais um ponto que o Sporting de Braga e a cinco do líder Benfica, equipas que ainda não jogaram, enquanto o Paços de Ferreira continua sem vencer no campeonato e é último com apenas dois pontos.