Benfica goleia Estoril Praia e reforça liderança

O quinto golo do Benfica deve-se a Ristic, que salta do banco para fazer um golaço.

Com esta vitória, o Benfica aproveita a derrota do Sporting de Braga e reforça a liderança, com oito pontos de avanço para o segundo lugar, agora na posse do FC Porto, enquanto o Estoril Praia, que não vence há três jogos, é 10.º, com 16.