FC Porto vence Boavista e aproxima-se do líder Benfica

O FC Porto venceu este sábado na casa do Boavista, por 1-4, num jogo a contar para a 13.ª jornada da I Liga.

O primeiro golo foi feito por Marcano, já no fina da primeira parte, aos 41 minutos. Eustáquio marcou o segudno, aos 64, e Galeno fez o terceiro aos 83 minutos.

Os axadrezados ainda reduziram a vantagem portista no tempo de compensação, com um autogolo de Diogo Costa aos 90+1, mas a resposta não tardou: Galeno bisou aos 90+2.

Com este resultado, os dragões ficam com 29 pontos, a cinco do líder Benfica que recebe este domingo o Gil Vicente. Na antevisão da partida, Roger Schmidt disse que o objetivo da equipa é manter a invencibilidade antes da pausa para o Mundial do Qatar.