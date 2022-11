Gonçalo Ramos está recuperado e é opção no Benfica para a receção, este domingo, ao Gil Vicente. Na antevisão do encontro, Roger Schmidt garantiu que quer manter a invencibilidade antes da paragem do campeonato.

"As minhas expectativas para amanhã são que mantenhamos o nosso nível. Queremos terminar num nível alto este período antes do Mundial. É o último jogo, no anterior mostrámos uma grande atitude, não é fácil jogar com este calendário, mas os jogadores estão sempre preparados para jogar bom futebol e vencer jogos. Queremos apresentar bom futebol e atitude e, claro, queremos vencer este jogo", disse o técnico.

O líder invicto Benfica, com 34 pontos, recebe o Gil Vicente, 16.º classificado da I Liga portuguesa de futebol, com nove, no domingo, num jogo da 13.ª jornada, pelas 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem de Rui Costa, da associação do Porto.