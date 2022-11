SC Braga vence Portimonense e fica a um ponto do FC Porto

O Sporting de Braga venceu este domingo por 1-2 frente ao Portimonense, num jogo a contar para a 13.ª jornada da I Liga.

A equipa de Portimão colocou-se em vantagem no marcador aos 40 minutos com um golo de Zié Ouattara. A reviravolta do SC Braga começou com um penálti convertido por Iuri Medeiros aos 65 minutos e foi assegurada por Vitinha, que marcou o segundo aos 83 minutos.

O final do jogo ficou marcado por dois cartões vermelhos para jogadores do SC Braga (Paulo Oliveira e Tormena) e um penálti falhado a favor do Portimonense.

Com este resultado, a formação de Artur Jorge mantém-se em terceiro lugar, com 28 pontos, a um do segundo FC Porto.