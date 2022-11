O Sporting venceu este domingo o Famalicão, por 1-2, num jogo a contar para a 13.ª jornada da I Liga.



O primeiro golo foi marcado por Francisco Trincão aos 42 minutos. Ainda na primeira parte, Pedro Gonçalves fez o segundo de penálti aos 45+3 minutos.

Aos 78 minutos, o Famalicão reduziu a vantagem com um golo de Iván Jaime.

Com este resultado, o Sporting sobe ao quarto lugar, com 25 pontos, e empurra o Casa Pia para quinto. O Famalicão mantém-se no 14.º posto, com 11 pontos.