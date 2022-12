João Henriques deixa Marítimo e é sexta saída da temporada da I Liga

João Henriques deixou esta quarta-feira o comando técnico do Marítimo, protagonizando a segunda 'chicotada' nos insulares e a sexta mudança de treinadores na edição 2022/23 da I Liga de futebol.

Após ter sido 'chamado' para o Marítimo à quinta jornada, João Henriques acaba por também cair prematuramente, um dia depois da goleada em casa do Sporting (5-0), em jogo da Taça da Liga.

Em 10 encontros ao serviço dos madeirenses, João Henriques somou apenas uma vitória e foi eliminado da Taça de Portugal e da Taça da Liga, deixando o clube na 17.ª e penúltima posição da I Liga.

A primeira 'chicotada' da temporada entre primodivisionários tinha sido protagonizada pelo mesmo Marítimo, com a entrada de João Henriques para o lugar de Vasco Seabra, que somou cinco derrotas em outros tantos embates.

Antes da 'queda' de João Henriques, Álvaro Pacheco tinha deixado o comando técnico do Vizela, após acertar por mútuo acordo a rescisão contratual com o clube vizelense.

Ao fim de 13 jornadas, Álvaro Pacheco, que representava o clube desde 2019/2020 e trouxe a equipa desde o Campeonato de Portugal, deixou a equipa de Vizela no 13.º posto, com 15 pontos, mais seis do que o Gil Vicente, que ocupa o 16.º lugar, de acesso ao 'play-off' de manutenção, e mais nove pontos do que o Marítimo, que se encontra no 17.º lugar, o primeiro em zona de descida.

Depois de trazer o Vizela de volta à primeira divisão 36 anos depois, Álvaro Pacheco, de 51 anos, levou a equipa ao 14.º lugar na edição passada da I Liga.

Álvaro Pacheco sucedeu nas saídas a Ivo Vieira, que saiu do Gil Vicente após a 11.ª jornada, deixando o clube na altura na 15.ª posição, com os mesmos nove pontos do Santa Clara, que ocupava o 16.º posto, em situação de 'play-off'.

Os gilistas oficializaram Daniel Sousa para o cargo de treinador principal, depois de Carlos Cunha ter orientado a equipa interinamente durante duas jornadas, registando duas derrotas, uma na receção ao Portimonense (1-2) e outra na deslocação à Luz para defrontar o Benfica (1-3), estando agora no 16.º lugar, com os mesmos nove pontos.

Antes, na sequência da derrota do Paços de Ferreira em Setúbal para a Taça de Portugal e da ausência de êxitos em nove jornadas, José Mota voltou ao clube no qual trocou a carreira de jogador pela função de treinador, para render César Peixoto.

Outro regresso deu-se em Famalicão, onde João Pedro Sousa foi escolhido para suprir a saída de Rui Pedro Silva, que deixou os minhotos ao fim de uma vitória em sete rondas.

Mudanças de treinador na edição 2022/23 da I Liga portuguesa de futebol:

Jornada Clube Sai Entra

5.ª Marítimo Vasco Seabra João Henriques

7.ª Famalicão Rui Pedro Silva João Pedro Sousa

9.ª Paços de Ferreira César Peixoto José Mota

11.ª Gil Vicente Ivo Vieira Carlos Cunha a)

13.ª Gil Vicente Carlos Cunha Daniel Sousa

13.ª Vizela Álvaro Pacheco Manuel Tulipa a)

13.ª Marítimo João Henriques A definir

a) Interino