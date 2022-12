SC Braga - Benfica: o “jogo grande” da 14.ª jornada da Primeira Liga

A 14.ª jornada da Primeira Liga tem como “jogo de cartaz” o SC Braga-Benfica, marcado para sexta-feira, a partir das 21:15.

Os minhotos vão receber as “águias” depois da goleada sofrida frente ao Sporting que ditou a sua eliminação da Taça da Liga. Do lado da Luz, o Benfica vai jogar em Braga, depois também do afastamento da Taça da Liga.

28 de dezembro, quarta-feira

Portimonense - Casa Pia (19:00)

FC Porto - Arouca (21;15)

29 de dezembro, quinta-feira

Gil Vicente - Santa Clara (17:00)

Estoril - Boavista (19:00)

Sporting - Paços de Ferreira (21:15)

30 de dezembro, sexta-feira

Desportivo de Chaves - Famalicão (17:00)

Vizela - Vitória de Guimarães (19:00)

SC Braga - Benfica (21:15)

A 14.ª jornada arrancou na sexta-feira com o empate entre Rio Ave e Marítimo (1-1).