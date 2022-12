Otamendi de regresso a Portugal após conquista do Mundial 2022

Nicolás Otamendi está de regresso a Portugal depois de conquistar o título de campeão do mundo pela Argentina.

O jogador garante que agora o foco está todo no Benfica e no próximo jogo com o SC Braga.

"Só penso no jogo com o Braga", garantiu o jogador argentino.

A 14.ª jornada da Primeira Liga tem como “jogo de cartaz” o SC Braga-Benfica, marcado para sexta-feira, a partir das 21:15.

Os minhotos vão receber as “águias” depois da goleada sofrida frente ao Sporting que ditou a sua eliminação da Taça da Liga. Do lado da Luz, o Benfica vai jogar em Braga, depois também do afastamento da Taça da Liga.