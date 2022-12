"Temos muito campeonato pela frente": Sérgio Conceição acredita na conquista do título

O FC Porto recebe esta quarta-feira o Arouca, no Estádio do Dragão, no regresso do campeonato.

Em dia do 85.º aniversário de Pinto da Costa, os dragões querem oferecer uma vitória ao presidente no estádio que vai ter casa cheia.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, Sérgio Conceição falou sobre a importância do encontro nas contas do campeonato.

O treinador portista continua a acreditar na conquista do título, que é o principal objetivo da época.

Fora das opções de Conceição, estão Zaidu, Pepe, Eustáquio e Evanilson.