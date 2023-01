O treinador do Portimonense disse esta quinta-feira que a sua equipa vai "dar tudo" para tentar ser feliz na deslocação de sexta-feira ao terreno do Benfica, líder da I Liga portuguesa de futebol.

"Propomo-nos a tentar de tudo para trazer algo positivo deste jogo, sabendo que é muito difícil. São duas realidades completamente distintas, o potencial do Benfica e o nosso. Mas comprometemo-nos a trabalhar muito e dar tudo, dentro de determinada estratégia, à procura de sermos felizes", afirmou Paulo Sérgio, na antevisão à partida da 15.ª ronda.

O treinador do Portimonense espera "um adversário de grande qualidade", o que, apontou, "tem sido regra", desvalorizando o facto de defrontar os 'encarnados' depois de terem sido derrotados na jornada anterior pelo Sporting de Braga (3-0).

"É sempre um desafio muito grande. Seja nesta circunstância, seja noutra, são jogos que motivam muito os atletas e os treinadores. É sempre um jogo diferente, contra um dos 'grandes' do futebol português. Um desafio diferente, um desafio ainda mais difícil. Mas é também neste momento que nos testamos a todos nós e, sabendo que a responsabilidade está toda do outro lado, queremos desafiar-nos a mostrar competências e a querer fazer bem a nossa parte", sustentou.

Questionado sobre a diferença de defrontar um Benfica com ou sem Enzo Fernandéz, Paulo Sérgio frisou que o foco deve estar muito mais na sua equipa.

"Nós temos de nos focar muito mais em nós do que no Benfica. O que nós dominamos é o que nós podemos fazer dentro de um determinado modelo de jogo que o Benfica tem apresentado. Não acredito que vá alterar, com esse jogador ou com outro", referiu.

Portimonense venceu na Luz em 2021

Na época passada, o Portimonense foi a primeira equipa a vencer o Benfica no campeonato, no Estádio da Luz (1-0).

"O que lá vai, lá vai. Tivemos esse grande momento com essa vitória no Estádio da Luz. Temos de nos lembrar do que trabalhámos, do que tivemos de nos empenhar para conseguir um resultado muito positivo. Mas o grupo do Benfica é outro, o nosso então é completamente diferente. Não há ponto de comparação", sublinhou.

Paulo Sérgio prometeu, porém, "relembrar -- aos que já cá estavam e aos que chegaram -- que, para conseguir resultados positivos no Estádio da Luz e nos estádios dos 'grandes'", o Portimonense tem de ser "uma equipa quase perfeita e trabalhar muito".

"Para tirarmos algo positivo desta partida, teremos de trabalhar imenso, ser muito concentrados, muito solidários, e ter a capacidade de também mostrar as qualidades que temos", resumiu.

Algarvios podem repetir a proeza do Braga?

O treinador também mostrou ter o exemplo recente do Sporting de Braga na memória:

"O [Sporting de] Braga fez uma excelente exibição, de grande categoria, de grande qualidade. Teve muito mérito no que fez. É isso que posso passar aos meus atletas, a qualidade que o Braga meteu no terreno. Se formos capazes de fazer igual, certamente criaremos muitas dificuldades ao Benfica", concluiu.

O Benfica, primeiro classificado, com 37 pontos, recebe o Portimonense, sétimo com 19, na sexta-feira, às 19:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo com arbitragem de Vítor Ferreira, da associação de Braga.