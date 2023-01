Vitória sobre o Benfica ficou "para trás": SC Braga tenta "assalto" ao 2º lugar

O Braga joga esta quinta-feira nos Açores com o Santa Clara. Em caso de vitória a equipa minhota chega, de forma provisória, ao segundo lugar e fica apenas a três pontos do Benfica.

O clube minhoto vai apresentar-se nos Açores depois de na passada jornada ter derrotado o líder Benfica de forma categórica por três bolas a uma.

Mas esse jogo faz parte de passado e Artur Jorge, técnico dos “guerreiros do Minho”, faz questão de passar uma mensagem de prudência. Vinca que há que manter os pés bem assentes no chão, de forma a lidar melhor com as dificuldades que o Santa Clara irá colocar.

“Aquilo que aconteceu para trás foi um jogo só e um impacto de três pontos que ganhámos. Mais uma jornada se passou e com isso focarmo-nos naquilo que são os jogos seguintes e o jogo seguinte é este, o do Santa Clara”, afirma Artur Jorge.

Se somar os três pontos ultrapassa à condição o Porto que só joga no sábado frente ao Casa Pia. O foco não está na classificação, mas sim no adversário, diz o treinador.

Apesar de ocupar o 15º lugar, o Santa Clara vai tentar tirar partido do fator casa, que se pode revelar determinante.

“De facto, o adversário que vamos ter pela frente é complicado. Por aquilo que sabemos e conhecemos do Santa Clara é uma equipa que tem feito, maioritariamente, os seus pontos em casa, creio que nove em 14 foram feitos em casa”, avisa o técnico do Braga.

Gorby encontra-se lesionado e não joga, enquanto Niakhaté está em dúvida no plantel bracarense.

O Santa Clara-Braga começa às 20:15, no Estádio de São Miguel, nos Açores.