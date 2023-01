Benfica tenta regresso às vitórias na receção ao Portimonense

O líder Benfica procura hoje, na receção ao Portimonense, retomar o caminho dos triunfos na I Liga portuguesa de futebol e manter a vantagem pontual sobre os mais diretos 'perseguidores', na 15.ª jornada.

Após terem averbado a primeira derrota na temporada, ao 29.º jogo oficial, na visita ao Sporting de Braga (3-0), na ronda anterior, os 'encarnados', com 37 pontos, viram o FC Porto e os minhotos, nomeadamente, aproximarem-se na classificação.

Se os portistas ficaram a cinco pontos de distância, os bracarenses já estão a apenas três, isto depois de terem batido o Santa Clara (4-0) na quinta-feira, no encontro que abriu a jornada, e subido provisoriamente ao segundo posto, com 34 pontos, à frente dos 'dragões' (32), que apenas jogam no sábado, frente ao Casa Pia.

A partir das 19:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, a formação comandada por Roger Schmidt, que está privada de Rafa, suspenso, terá pela frente um Portimonense que se encontra na sétima posição, com 19 pontos, e que na temporada passada surpreendeu no recinto das 'águias', ao vencer por 1-0.

Contudo, depois de um arranque promissor na presente edição do campeonato, os algarvios apenas alcançaram uma vitória nos últimos sete encontros na competição, averbando nesse período cinco derrotas e ainda um empate.

Também hoje, o Famalicão, 14.º colocado da I Liga, com 14 pontos, recebe o Vizela, 11.º, com 18, duas formações que vêm de triunfos sólidos na jornada anterior. Os famalicenses ganharam por 2-0 no reduto do Desportivo de Chaves, enquanto os vizelenses bateram em casa o Vitória de Guimarães por 3-0.