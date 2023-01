Sérgio Conceição elogia Casa Pia mas reforça objetivo do FC Porto

O FC do Porto joga este sábado com o Casa Pia e o treinador portista deixou muitos elogios ao adversário. Pepe, Zaidu e Evanilson ficam de fora das opções por lesão.

Lesionado desde que regressou do Mundial, Pepe tem sido notícia em Espanha, devido ao alegado interesse do Al Nassr. A hipótese do capitão portista se juntar a Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita levou Sérgio Conceição a responder com alguma ironia e a garantir que o central português tem contrato e que, por esse motivo, não está preocupado.

Pepe ainda recupera de uma cirurgia e não é por isso opção para o primeiro jogo dos “azuis e brancos” em 2023, frente ao Casa Pia.

Uma partida que, para o técnico dos “dragões”, vai ser de extrema dificuldade.

“É uma equipa que sofre poucos golos, tem mais um golo sofrido que o FC Porto e o Benfica, é bem demonstrativo do trabalho que fazem enquanto equipa. De todas as recém-promovidas na Europa é a melhor equipa. Temos de olhar para este jogo e perceber que são três pontos fundamentais para o nosso objetivo”, confessou.

Casa Pia e FC Porto medem forças este sábado, às 20:30, no Estádio Nacional, em Oeiras. Para esta deslocação Sérgio Conceição não poderá contar com Pepe, Zaidu e Evanilson que ainda se encontram em recuperação.