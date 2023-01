O FC Porto empatou, este sábado, 0-0 com o Casa Pia, no Estádio do Jamor, em Lisboa, num jogo da 15.ª jornada da I Liga portuguesa.

Com este resultado, a equipa de Sérgio Conceição fica em terceiro lugar (33 pontos), a um ponto do Sporting de Braga, segundo classificado (com 34 pontos), e a sete do Benfica, em primeiro lugar (com 40 pontos)

Artigo em atualização.