Sérgio Conceição lamenta falta de motivação do FC Porto

O FC Porto escorregou' este sábado na visita ao Casa Pia, ao empatar 0-0, mesmo atuando em superioridade numérica na segunda parte do encontro da 15.ª jornada da I Liga de futebol, vendo novamente o Benfica a 'fugir'.

A expulsão de Lucas Soares, aos 45+1 minutos, não foi suficiente para que o FC Porto superasse a sensacional caminhada do Casa Pia, promovido esta temporada ao escalão principal, depois de 83 anos de ausência, vendo-se ultrapassado pelo Sporting de Braga no segundo posto (34 pontos contra 33) e deixando o rival Benfica mais líder, com 40. Os 'gansos' prosseguem com o estatuto de 'equipa-sensação' e são quintos, com 27.

No final do jogo, depois do empate, Filipe Martins, treinador do Casa Pia, disse que ainda é cedo para rever os objetivos desta época. Já Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, lamentou a falta de motivação da equipa.