Vai assistir ao Benfica-Sporting na Luz? Conheça as recomendações da PSP

A PSP pediu esta sexta-feira para os espetadores chegarem atempadamente ao Estádio da Luz, em Lisboa, no domingo, para o dérbi entre Benfica e Sporting, para a 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro de "risco elevado", a Polícia de Segurança Pública (PSP) apelou aos adeptos que vão presenciar o embate para chegarem a partir das 16:00, hora a que as portas do recinto 'encarnado' vão abrir.

"Pedimos às pessoas que preparem a sua deslocação de forma atempada", disse o intendente da PSP Francisco Alves, sugerindo que os adeptos utilizem os transportes públicos para chegarem ao Estádio da Luz, até porque algumas vias de acesso ao estádio vão estar condicionadas.

Trânsito estará condicionado

Entre as 16:00 e as 17:30, a Avenida Machado Santos, a Rua Frei Luis de Granada e o cruzamento do Alto dos Moinhos, junto à estação do metro, vão ter o trânsito condicionado.

Em relação às claques do Sporting, a polícia referiu que devem concentrar-se entre as portas seis e sete do Estádio José Alvalade, também em Lisboa, até às 15:00, altura em que começará a operação policial de acompanhamento dos adeptos até ao Estádio da Luz.

O grupo acompanhado pela polícia vai atravessar a Rua Professor Fernando da Fonseca, a Rua Professor Fernando Namora, a Travessa da Luz, a Estrada da Luz, a 2.ª Circular, a Avenida Condes de Carnide e a Avenida Machado Santos, pelo que estas vias vão estar limitadas no acesso, entre as 15:00 e as 16:00, assim como no regresso.

O dispositivo de segurança tem várias equipas "multidisciplinares" que vão criar um "perímetro" em redor do local da partida para garantir uma "forte visibilidade", sendo que existirá o "mesmo" nível de policiamento que outros jogos, referiu o intendente Francisco Alves.

“Tem havido poucos incidentes”

"A rivalidade é saudável desde que não seja constrangedora para a liberdade dos outros", salientou, lembrando que "tem havido muito poucos incidentes", mas que a PSP terá de aturar "se as pessoas ultrapassarem o limite da rivalidade".

O intendente afirmou também que "o policiamento até começa hoje, porque vamos ter um grande dérbi no Pavilhão João Rocha [o jogo entre Sporting e Benfica para o campeonato de futsal], mas, dedicado ao evento de que estamos a falar, começará no sábado e acabará na segunda-feira".

Com uma lotação prevista a rondar os 60 mil espetadores, o dérbi entre Benfica, líder do campeonato com 40 pontos, e Sporting, quarto com 28, está marcado para domingo, às 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa.