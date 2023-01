SC Braga vence Boavista e aproxima-se do líder Benfica

O SC Braga venceu este sábado o Boavista por 1-0, em jogo da 16.ª jornada da Primeira Liga, aproximando-se do líder Benfica. Com esta vitória, os arsenalistas ficam a três pontos das águias, que jogam este domingo o dérbi de Lisboa frente ao Sporting.

O único golo da partida, da autoria de Vitinha, aos 46 minutos, deu a quarta vitória consecutiva ao SC Braga no campeonato.

O SC Braga fica assim com 47 pontos, em segundo lugar na tabela classificativa, a três do líder Benfica, que recebe este domingo na Luz o Sporting.

O triunfo coloca também pressão sobre o FC Porto, em terceiro com 33 pontos (recebe no domingo o Famalicão), e Sporting, em quarto com 28 pontos, sobretudo nas contas pelos lugares de acesso direto à Liga dos Campeões.