Sérgio Conceição considera jogo contra Vitória historicamente difícil

O FC Porto defronta no sábado o Vitória de Guimarães, em jogo da 17.ª jornada da I Liga. Sérgio Conceição não quer perder mais pontos no campeonato e alertou a equipa para as dificuldades do encontro.

“Temos sentido mais dificuldades nos jogos fora do que em casa. Não estando numa boa fase em termos de resultados, o Vitória de Guimarães é uma equipa bem treinada e tem princípios interessantes. Ausência de Anderson Silva? Jogará outro atleta com qualidade, porque têm várias soluções na frente. Cabe-nos não olhar para um jogador, mas para a dinâmica da equipa e perceber aquilo que temos de fazer para ganhar o jogo”, apontou o treinador.

A versão FC Porto 2022/2023 tem mostrado uma equipa com mais dificuldades em vencer os jogos fora do Dragão. Em Guimarães, deslocação historicamente difícil, Sérgio Conceição espera uma boa atitude e maior eficácia dos jogadores.

O terceiro campeonato está longe de ser uma posição aceitável no Dragão. Somar três pontos em Guimarães é obrigatório, nem que para isso seja preciso criar uma pressão interna.