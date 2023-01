Sporting vence Vizela nos últimos minutos

O Sporting ganha mais três pontos em Alvalade contra o Vizela, após empate na Luz com o Benfica.

A primeira parte da equipa verde e branca foi mais uma com demasiadas oportunidades falhadas, especialmente em confronto isolado dos avançados do Sporting com o guarda-redes do Vizela, Fabijan Buntic.

Também o Vizela teve alguns lances de perigo, mas nada demasiado ameaçador para acabar no fundo das redes leoninas.

No intervalo, Marcus Edwards (o extremo direito) foi o sacrificado para a entrada de Hidamasa Morita, médio leonino que tem estado em recuperação desde o fim do Mundial 2022.

A segunda parte teve mais peripécias, nomeadamente golos de ambas as partes. Num lance que parecia perdido, Pedro Porro cruza para ligeiro toque de Pedro Gonçalves.

Mais: a instantes da entrada de Chermiti, jovem promessa de Amorim, e Mateo Tanlongo para a sua estreia com a camisola verde e branca, o Vizela marca num lance que leva a muitos protestos da equipa do Sporting.

Alex Méndez foi o autor do golo para a equipa do norte.

No entanto, a equipa leonina foi salva por uma falta dentro da área por Igor Julião, que levou cartão amarelo.

Na conversão do penálti, Pedro Porro não vacilou e marcou para dar a vitória esforçada da equipa da casa.

Os leões aproximam-se do pódio da classificação da Primeira Liga, no entanto falta jogar Porto, Braga e Benfica.

Já o Vizela fica em oitavo lugar, com a primeira derrota nos últimos três jogos.