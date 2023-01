FC Porto vence Vitória de Guimarães e continua a cinco pontos do Benfica

O FC Porto venceu este sábado em casa do Vitória de Guimarães, por 1-0, em jogo da 17.ª jornada da I Liga portuguesa, mantendo-se a cinco pontos do líder Benfica e a um do Sporting de Braga.

João Mário marcou o único golo da partida, aos 45+2 minutos, permitindo aos 'dragões', terceiros classificados, manterem a distância pontual para os dois rivais que seguem à sua frente.

O Vitória de Guimarães, que soma oito encontros seguidos sem vencer em todas as competições, desceu, nesta ronda, para a sétima posição, com 24 pontos.