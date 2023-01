Chaves tenta aproximação aos lugares europeus frente ao Boavista

O Desportivo de Chaves pode igualar o Vitória de Guimarães, esta segunda-feira, no sétimo lugar da I Liga portuguesa de futebol, na visita ao Boavista, no encontro que fecha a 17.ª jornada, a última da primeira volta.

Os flavienses, atualmente no nono posto, não vencem há três encontros e empataram os dois últimos, embora tenham conseguido quatro das suas cinco vitórias na prova como visitantes.

Com menos um jogo disputado, o Boavista, 11.º, tem menos um ponto do que o Chaves e, em caso de triunfo, aproxima-se dos lugares de qualificação europeia.

Em casa, os 'axadrezados' apenas perderam dois encontros esta temporada para o campeonato, frente a Benfica e FC Porto.

O último encontro da primeira volta está marcado para as 20:15, no Estádio do Bessa, no Porto, e terá arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.

Resultados da 17.ª jornada:

Sexta-feira, 20 jan:

Arouca - Portimonense, 4-0

Sporting - Vizela, 2-1

Sábado, 21 jan:

Paços de Ferreira - Sporting de Braga, 1-2

Santa Clara - Benfica, 0-3

Vitória de Guimarães - FC Porto, 0-1 -

Domingo, 22 jan:

Marítimo - Estoril Praia, 1-0

Casa Pia - Gil Vicente, 1-3

Famalicão - Rio Ave, 0-0

Segunda-feira, 23 jan: