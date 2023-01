O Benfica joga esta quinta-feira em Paços de Ferreira num jogo antecipado da vigésima jornada do campeonato. A uma semana do fecho do mercado de inverno, Roger Schmidt defende que é importante manter os principais jogadores.

O tema central da conferência de imprensa de antevisão da partida de Roger Schmidt foram as eventuais entradas e saídas do Benfica.

O técnico alemão sabe que tudo pode acontecer, mas não esconde o desejo de manter os elementos fundamentais do seu plantel, tais como Enzo Fernández e Grimaldo, que termina contrato no final da temporada.

“Não estou à espera de perder nenhum dos nossos jogadores que estão a jogar muito e que estão no onze inicial”, afirmou o treinador das “águias” antes de garantir que pretende ter a sua equipa focada no embate frente ao Paços de Ferreira, último classificada da liga.

Paços de Ferreira pode surpreender o Benfica, diz César Peixoto

César Peixoto, técnico dos “castores” admite que vai ser um jogo complicado frente à equipa “mais competitiva do campeonato até ao momento”.

O treinador admite que o Paços “vai sofrer”, mas acredita que a equipa sabe da sua qualidade e pode surpreender o primeiro classificado do campeonato.

O Paços de Ferreira-Benfica começa às 20:15 e será arbitrado por Luís Godinho.