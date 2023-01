Entrada "muito forte" do Benfica foi decisiva para a vitória frente ao Paços de Ferreira

O Benfica deslocou-se ao terreno do Paços de Ferreira e venceu a equipa da casa por 2-0, com dois tentos marcados ainda antes do minuto 15. Após o encontro, os dois treinadores consideraram que a entrada forte dos “encarnados” se revelou decisiva para o rumo da partida.

Os primeiros classificados do campeonato visitaram e arrecadaram os três pontos no reduto do lanterna vermelha, em jogo antecipado da jornada 20.

A equipa orientada por Roger Schmidt foi “muito eficiente” no arranque da partida e adiantou-se no marcador logo aos sete minutos, na sequência de um livre direto batido de forma exímia por Grimaldo.

Quatro minutos depois, João Mário dilatou a vantagem e estabeleceu o resultado que se manteria até ao apito final.

No rescaldo do embate, Roger Schmidt elogiou a forma pragmática como os seus “pupilos” entraram no jogo, o que permitiu sentenciar a partida ainda na primeira parte.

O técnico das “águias” destacou também “a qualidade” dos adversários e as oportunidades que foram criando no decurso da partida.

Paços de Ferreira apresentou-se “organizado" e "consistente”

César Peixoto, treinador dos “castores”, elogiou os “encarnados” e a “dinâmica muito forte” com que abordaram os primeiros 10 minutos.

Após esse primeiro período, o Paços de Ferreira “acabou por encaixar e fazer um bom jogo”. O treinador acrescentou ainda que os seus comandados foram “consistentes” e “organizados”, o que permitiu “criar situações” de perigo.

Apesar da derrota e de continuarem no último lugar da tabela classificativa, os pacenses “terão um futuro risonho” se continuarem a abordar todas as partidas da mesma forma que o fizeram frente ao Benfica, vinca o técnico.