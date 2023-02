O Benfica venceu esta terça-feira o Arouca, por 3-0, num jogo a contar para a 18.ª jornada da Primeira Liga.

João Mário bisou na partida, com golos aos 25 e 54 minutos. Petar Musa fechou o marcado aos 80 minutos.

Com este resultado, o clube da Luz reforça a liderança do campeonato com 50 pontos, a 10 do segundo classificado SC Braga, mas com dois jogos a mais. O Benfica jogou na semana passada a partida relativa à 20.ª jornada, devido aos jogos da Liga dos Campeões.