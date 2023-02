O Benfica recebe este sábado o Casa Pia. Roger Schmidt considera que no plantel há vários elementos para assumir o papel de Enzo Fernández que saiu para o Chelsea.

Com o capítulo Enzo Fernández encerrado, Roger Schmidt já pensa em alternativas. O treinador alemão tem plena confiança nos jogadores que tem à disposição e são vários os que podem fazer o lugar do argentino.

"Neste momento temos cinco opções: o Florentino, o Chiquinho, o Aursnes, João Mário e o João Neves. Depois vai depender do adversário da forma física do jogador".

Cabe ao treinador escolher quem vai a jogo frente à equipa sensação do campeonato.

O Casa Pia já ganhou ao Braga, empatou com o Porto e Roger Schmidt não esquece o jogo da primeira volta em Leiria.

Gonçalo Ramos, Draxler e Rafa Silva estão em dúvida.

O Casa Pia chega à Luz no quinto lugar e com a ambição de sair com pontos do Estádio da Luz.

O Benfica-Casa Pia deste sábado começa às 18:00 com arbitragem de André Narciso.