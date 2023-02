SC Braga goleia Famalicão em casa

Aos 22 minutos, enquanto os jogadores do Famalicão pediam grande penalidade por uma jogada anterior, Victor Gómez avançou, cruzou e beneficiou de um autogolo de um defesa do Famalicão, Mihaj.

No entanto, minutos depois, o SC Braga fica em vantagem com o 2-1 realizado aos 79 minutos por Banza.

O onze de Artur Jorge passou a somar 43 pontos, colocando-se a 10 do líder Benfica, que tem mais um jogo disputado, e com mais um do que o FC Porto, anfitrião ainda hoje do Vizela, enquanto o Famalicão manteve-se com 21, em 12.º.