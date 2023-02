Rúben Amorim pode contar com Paulinho para o clássico deste domingo com o FC Porto, para a I Liga portuguesa. O Treinador do Sporting só não revelou se o avançado vai ser titular. Mas garantiu que prepara o jogo com o pensamento na vitória.

A decisão do Tribunal Arbitral do Desporto chegou a dois dias do clássico, o que deu tempo a Rúben Amorim para preparar o jogo com os dragões, contando com Paulinho e também por isso não encontra semelhanças com que aconteceu com os cinco amarelos de Palhinha há duas épocas na véspera do jogo com o Benfica.

Agora não há Palhinha, mas há Paulinho, e também já vai haver Diomande e Bellerín. Em dúvida está de novo St. Juste, que passou mal a noite.

O treinador do Sporting garantiu que preparou o jogo com o pensamento na vitória e assumiu que o empate não serve os objetivos de qualquer dos emblemas.

"As duas equipas vão querer ganhar, mas vão ter respeito uma pela outra. O empate não serve a ninguém e as duas vão querer vencer. Nós vamos apresentar um onze para ser superiores e conquistar mais três pontos".

Sobre o histórico de jogos com os "dragões", Amorim reconheceu que o balanço não é positivo e que quer inverter essa tendência.

O Sporting e o FC Porto jogam este domingo, às 18:00, no Estádio de Alvalade, em Lisboa.