Dia de clássico em Alvalade

Este domingo é dia de clássico. O Sporting recebe o FC Porto e quer ganhar para tentar aproximar-se dos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões. O treinador dos “leões” ainda não revelou se Paulinho estará no 11 inicial . As duas equipas partem para este clássico, da 20.ª jornada da I Liga , com algumas baixas. O jogo começa às 18:00.

A preparação do FC Porto para o clássico face ao Sporting foi feita a contar com a presença do futebolista Paulinho na formação ‘leonina’, admitiu o treinador Sérgio Conceição.

Expulso na final da Taça da Liga, que o clube de Alvalade perdeu há duas semanas com os ‘dragões’ (2-0), em Leiria, o avançado foi suspenso por três partidas e falhou os êxitos para o campeonato ante Sporting de Braga (5-0, da 18.ª ronda) e Rio Ave (1-0, da 19.ª).

Na terça-feira, o Sporting apresentou um recurso junto do Tribunal Arbitral do Desporto, juntamente com uma providência cautelar, que acabaria por ser deferida pelo Tribunal Central Administrativo Sul, suspendendo, assim, a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, confirmou à agência Lusa fonte ligada ao processo.