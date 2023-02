Rúben Amorim: "Se o clube não me quiser, eu posso sair"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, fala num jogo "muito equilibrado" e fez elogios ao Sporting.

Já Rúben Amorim diz que o lugar de treinador está à disposição, mas explica que a equipa perdeu não pela pressão do adversário, mas sim pelos "detalhes".

"Se o clube não me quiser, eu posso sair", afirma Rúben Amorim.

O FC Porto venceu o Sporting, este domingo, por 2-1, em jogo da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Os golo da equipa de Sérgio Conceição foram marcados já na segunda parte, por Mateus Uribe, aos 60 minutos, e Pepê, aos 90+4. Chermiti fez o único golo do Sporting, no último minuto do jogo.

Com este resultado, o FC Porto fica com 48 pontos, a cinco do líder Benfica. O Sporting, que vinha de três vitórias seguidas, mantém-se com 38 pontos, em quarto lugar.