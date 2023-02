O SC Braga venceu este domingo o Marítimo por 2-1, em jogo da 20.ª jornada da I Liga, na Madeira.

A inauguração do marcador foi feita pelo Marítimo, com um golo de Brayan Riascos, aos 38 minutos. No entanto, o SC Braga marcou depois dois golos: Simon Banza e Uros Racic, de grande penalidade.

Com este resultado, o Sporting de Braga consolida o terceiro lugar, com 46 pontos, a dois do FC Porto, que está em segundo lugar. Já o Marítimo continua em 17.º lugar, com 13 pontos.

A arbitragem do Marítimo - SC Braga foi de Rui Costa.