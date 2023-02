Porque é que Esgaio esteve em campo apenas 15 minutos? Rúben Amorim explica

Rúben Amorim pediu desculpa a Ricardo Esgaio que entrou em campo para substituir Bellerín e esteve cerca de 15 minutos no jogo, tendo sido substituído por Arthur Gomes. O técnico leonino esclareceu que voltaria a fazer o mesmo e reiterou que foi o jogo que pediu.

A 20.ª jornada da Primeira Liga tinha a partida entre o Sporting e o FC Porto como cabeça de cartaz. Os “dragões” visitaram Alvalade na segunda posição, enquanto os “verdes e brancos” se encontravam no quarto posto.

A primeira parte terminou com um nulo no marcador, e o primeiro golo só surgiu ao minuto 60 por intermédio de Uribe. Pepê dilatou a vantagem para os comandados de Sérgio Conceição, quatro minutos após os 90, e o Sporting ainda reduziu aos 97 minutos, graças a um cabeamento certeiro do jovem Chermiti.

Esgaio esteve 15 minutos em campo

O jogo dos “leões” ficou ainda marcado pela entrada e respetiva saída de Ricardo Esgaio. O lateral leonino entrou em campo aos 55 minutos, para render o reforço Bellerín, mas acabou por ser substituído 15 minutos depois.

Em conferência de imprensa após o jogo, Rúben Amorim foi questionado acerca desta decisão. O técnico garantiu que essa opção se baseou no que “o jogo pediu”.

O treinador confessou também que pediu desculpa a Esgaio, mas que tem “de pensar na equipa” e que “a vida de treinador é mesmo assim”.