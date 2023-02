FC Porto recebe o Rio Ave com oito baixas no plantel

O FC Porto recebe este sábado o Rio Ave, no Estádio do Dragão, com oito baixas no plantel devido a lesão, em jogo da 21.ª jornada da I Liga de futebol.

Sérgio Conceição lamenta as ausências e afirma que ainda não está a pensar no jogo da próxima semana com o Inter de Milão, para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

"A nossa Liga dos Campeões é amanhã [sábado] com o Rio Ave", afirmou o técnico portista aos jornalistas, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

O FC Porto está em segundo lugar no campeonato, a cinco pontos do Benfica.