Sporting regressa às vitórias frente ao Chaves

O Sporting regressou esta segunda-feira às vitórias ao vencer o Chaves por 3-2, num jogo a contar para a 21.ª jornada da Primeira Liga.

O primeiro golo foi marcado aos 8 minutos, num pénalti convertido por Pedro Gonçalves. O Chaves respondeu ao minuto 34 com um golo de João Teixeira.

Na segunda parte, os leões fizeram o segundo aos 61, com um bis de Pote e aumentaram a vantagem aos 70 com um golo de Nuno Gonçalves.

No final da partida, aos 84 minutos foi assinalado um penálti a favor do Sporting, mas Chermiti falhou. Já nos minutos de compensação, Marrero marcou o segundo do Chaves.

Com esta vitória, a equipa de Rúben Amorim soma 41 pontos e fica a 8 do terceiro lugar ocupado pelo Sporting de Braga. Em segundo lugar está o FC Porto, com 51 pontos, mais 10 que o Sporting, e em primeiro fica o Benfica com 53 pontos.