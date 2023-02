Famalicão e Portimonense tentam manter caminho dos triunfos

Famalicão e Portimonense abrem esta sexta-feira a 22.ª jornada da I Liga de futebol, com as duas equipas a tentarem manter os bons resultados, depois de terem regressado às vitórias na última ronda.

Em Vila Nova de Famalicão, em jogo com início às 20:15, a equipa da casa, 12.ª, com 24 pontos, tem a oportunidade de ultrapassar na tabela os algarvios, que ocupam a oitava posição, com apenas mais dois pontos, os mesmos 26 de Boavista, Vizela e Desportivo de Chaves.

Os famalicenses entram na ronda depois de uma importante vitória em casa do aflito Santa Clara (3-1), mas num jogo em que ficaram sem Jhonder Cádiz, expulso e que foi castigado com três jogos, pelo que João Pedro Sousa deverá dar a titularidade a Denilson Júnior, reforço de inverno.

Já o Portimonense, que vem de uma vitória caseira frente ao Marítimo (2-1), procura um regresso aos triunfos fora, o que não acontece desde o início de novembro, com a equipa da Paulo Sérgio a somar desde então quatro derrotas como visitante.

Os algarvios não terão o avançado Welinton Júnior, autor do golo da vitória na última jornada e que ficará de fora por ter completado a série de cinco cartões amarelos.

A 22.ª jornada, em que o líder Benfica visita no sábado o Vizela (20:30), e o vice-líder FC Porto, a cinco pontos, receberá no domingo o Gil Vicente (20:30), deixará cumpridos praticamente dois terços do campeonato.