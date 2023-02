Líder Benfica procura em Vizela a sexta vitória seguida no campeonato

Contudo, a formação comandada por Roger Schmidt terá pela frente um Vizela (20:30) que vem de três jogos sem ganhar no campeonato, mas, estando relativamente tranquilo na classificação, em 10.º lugar, a 13 pontos da zona de despromoção, poderá replicar os problemas que causou às 'águias' na primeira volta, na Luz, onde apenas cedeu a derrota (2-1) aos 90+11 minutos , com uma grande penalidade convertida por João Mário.

Após o 'suado' triunfo alcançado na receção ao Boavista (3-1), na segunda-feira, os 'encarnados' mantêm-se com cinco pontos à maior sobre os 'azuis e brancos', podendo agora ensaiar nova 'fuga' ao rival, que apenas entra em campo no domingo, perante o Gil Vicente, em casa.

Antes, às 15:30, o Arouca recebe o Casa Pia num embate entre formações que, embora não o assumam publicamente, têm a 'mira' nos lugares europeus, com os lisboetas na sexta posição, com 32 pontos, e os arouquenses em sétimo, com 30, ambos logo atrás do Vitória de Guimarães, quinto, com 34, que vai jogar com o Sporting de Braga na segunda-feira.

Por outro lado, a partir das 18:00, na Madeira, Marítimo (17.º e penúltimo) e Santa Clara (16.º) lutam pela 'sobrevivência', sendo que os açorianos, sem vencer há oito partidas para o campeonato, têm mais dois pontos do que os madeirenses, que vêm numa série de quatro derrotas.

A 22.ª jornada da I Liga arrancou na sexta-feira, com uma vitória do Famalicão em casa sobre o Portimonense, por 1-0.

A ronda apenas se encerra na segunda-feira, com a receção do Sporting ao Estoril Praia (19:00) e com o clássico minhoto entre Vitória de Guimarães e Sporting de Braga (21:15), na 'cidade-berço'.

Programa da 22.ª jornada:

Sexta-feira, 24 fev:

Famalicão - Portimonense, 1-0.

Sábado, 25 fev:

Arouca - Casa Pia, 15:30.

Marítimo - Santa Clara, 18:00.

Vizela - Benfica, 20:30.

Domingo, 26 fev:

Rio Ave - Desportivo de Chaves, 15:30.

Paços de Ferreira - Boavista, 18:00.

FC Porto - Gil Vicente, 20:30.

Segunda-feira, 27 fev: