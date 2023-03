Roger Schimdt é a grande ausência para o jogo do Benfica

O treinador do Benfica viu cartão vermelho no último jogo, a expulsão vai ter consequências e o técnico encarnado não vai estar a comandar a equipa, esta sexta-feira.

Roger Schimdt é o grande ausente no Benfica para a receção ao Famalicão. O treinador está suspenso depois de ter sido expulso nos minutos finais do jogo com o Vizela.

Pelo regulamento, o técnico encarnado está automaticamente suspenso até decisão do processo disciplinar ou até um prazo máximo de 12 dias.

Esta situação já teve uma primeira consequência e Roger Schmidt não fez a habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo.

A equipa da Luz recebe esta sexta-feira o Famalicão, para a 23ª jornada da Liga.

O Benfica está na frente do campeonato desde o início e parte para esta jornada com uma distância confortável de 8 pontos para o segundo classificado, o FC Porto.

Benfica com duas baixas

Chiquinho e Ristic devem falhar o jogo com o Famalicão devido a lesão.

O jogo vau ter arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.