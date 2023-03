Sporting vence Portimonense com golo solitário de Paulinho

O Sporting deslocou-se a Portimão, na 23ª jornada da Primeira Liga, para tentar dar continuidade à série de bons resultados que tem conquistado. Na primeira volta da competição, os “leões” venceram o Portimonense por quatro bolas a zero. Desta vez, o resultado não foi tão expressivo, com o Sporting a vencer pela margem mínima (1-0).

O Sporting partiu rumo ao sul do país com o registo de cinco vitórias nos últimos seis encontros para o campeonato, para além de ter vencido as três últimas partidas que realizou fora de portas.

Rúben Amorim promoveu cinco alterações, face ao encontro diante do Estoril Praia, em Alvalade, e fez “saltar” para o onze inicial Diomandé, Esgaio, Gonçalo Inácio, Ugarte e o jovem avançado Chermiti.

Sporting falhou penálti

A primeira parte foi dominada pelos “verdes e brancos” que se superiorizaram aos algarvios. Os visitantes beneficiaram, inclusive, de uma grande penalidade ao minuto 40.

Nuno Santos foi pisado dentro de área e o VAR não deixou escapar. Pedro Gonçalves assumiu a responsabilidade, mas não conseguiu concretizar.

A primeira parte terminava assim com um nulo no marcador.

Segunda parte, o mesmo cenário

O Sporting regressou dos balneários com a mesma vontade de se adiantar no marcador. Os comandados de Rúben Amorim bem tentavam, mas a bola teimava em não entrar.

Eis que aos 77 minutos, o recém-entrado Paulinho, com recurso a um movimento à ponta de lança, agitou as redes adversárias, depois de uma grande assistência de Pedro Gonçalves. Estava feito o 1-0.