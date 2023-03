Casa Pia procura subir ao 6.º lugar na receção ao lanterna-vermelha Paços de Ferreira

O Casa Pia procura esta segunda-feira subir ao sexto lugar da I Liga portuguesa de futebol, na receção ao lanterna-vermelha Paços de Ferreira, 'obrigado' a pontuar na luta pela manutenção, no fecho da 23.ª jornada.

No Estádio Nacional, em Oeiras, os 'gansos', que não vencem há quatro encontros, podem, em caso de triunfo, ultrapassar o Arouca, sexto posicionado, e ficar a cinco pontos do Vitória de Guimarães, quinto, na última vaga de acesso às competições europeias.

Na última posição, com 12 pontos, o Paços de Ferreira tenta aproximar-se dos seus mais diretos rivais na luta pela permanência, que perderam nesta ronda, com o Marítimo, em 16.º, em posto de play-off de manutenção, com 16 pontos, e o Santa Clara, em 17.º, com 15.

O encontro que fecha a 23.ª jornada da I Liga está marcado para as 20:15, e terá arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

Programa da 23.ª jornada:

Sexta-feira, 3 mar:

Boavista - Arouca, 0-0

Benfica - Famalicão, 2-0

Sábado, 4 mar:

Estoril Praia - Vizela, 0-3

Portimonense - Sporting, 0-1

Desportivo de Chaves - FC Porto, 1-3

Domingo, 5 mar:

Gil Vicente - Marítimo, 2-0

Santa Clara - Vitória de Guimarães, 1-3

Sporting de Braga - Rio Ave, 2-0

Segunda-feira, 6 mar: