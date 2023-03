Primeira Liga: Sporting vence Boavista em casa

O primeiro golo dos leões surgiu aos 17 minutos. Pedro Gonçalves rompeu pela direita, cruzou e com um remate de letra, Nuno Santos colocou o Sporting à frente do marcador.

Firme no quarto lugar, com 50 pontos, o Sporting distanciou-se do quinto, o Vitória de Guimarães, que está agora a 10, enquanto o Boavista, que não perdia há duas jornadas, desceu à nona posição, com 30.