FC Porto e SC Braga entram em campo separados por dois pontos

No jogo grande da jornada 25, o Sporting de Braga recebe o FC Porto, este domingo. Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, desvaloriza a pressão. Do lado dos azuis e brancos não houve antevisão porque Sérgio Conceição continua em silêncio.

Sérgio Conceição está em silêncio há três semanas. A exceção foi a Liga dos Campeões. O regresso do campeonato ditou o regresso de Sérgio Conceição ao modo silencioso.

Futebol Clube do Porto e Sporting de Braga discutem o segundo lugar num jogo que pode ser decisivo, mas que Artur Jorge não encara como tal.

O técnico sacode a pressão do embate com os Dragões, que chegam ao Minho após a eliminação da Liga dos Campeões.

O jogo deste domingo começa às 18:00. A arbitragem é de João Pinheiro.