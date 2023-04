Sporting vence Santa Clara em casa

O Sporting venceu o Santa Clara no Estádio de Alvalade por 3-0 num jogo da 26.ª jornada da Primeira Liga. É a quinta vitória seguida no campeonato. Os leões reforçam a posição na tabela com 53 pontos e o Santa Clara afunda para último, com 15 pontos.

Aos 13 minutos, Paulinho inaugura o marcado com uma jogada de cabeça após um livre convertido por Pedro Gonçalves.

Poucos minutos depois, golo de Trincão com um remate para o fundo das redes do Santa Clara, depois de mais um erro da equipa dos Açores. Edwards pega na bola, entrega a Trincão que não hesita em rematar à baliza.

Na segunda parte, aos 51 minutos, eis que surge o terceiro pelo pé de Marcus Edwards depois de mais um erro do Santa Clara, a fulminar a baliza com o pé direito.